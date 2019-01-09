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Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı.

Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazafa otobüs sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi yakınlarında Akıncı Otoban gişelerine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Adapazarı'ndan Ankara'ya gelen Mustafa Hasanoğlu'nun (55)
kullandığı 34 JC 9014 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Demir'in kullandığı 01 C 4970 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Hasanoğlu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasanoğlu'nun cansız bedeni, hurda yığınına dönen otobüsten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralıAnkara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralıAnkara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

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