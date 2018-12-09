HABER

Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 01:13 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, iddiaya göre siyah bir  otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabancayla açılan ateş sonucu yolda yürüyen 4 kişi yaralandı.

Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı: 4 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, iddiaya göre siyah bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabancayla açılan ateş sonucu yolda yürüyen 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yaşamkent Mahallesi 3250’nci cadde üzerinde meydana geldi. Siyah otomobil ile marketin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheliler, iddiaya göre tabancayla yolda yürüyen 4 kişinin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu kimliği belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılardan 2’si kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer iki kişi ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı: 4 yaralıAnkara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı: 4 yaralı

PARTNERBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanıBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanı
Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü (2)Elazığ'da Genel Cerrah, bıçaklanarak öldürüldü (2)
Metruk binanın bir haftada ikinci kez yakıldı iddiasıMetruk binanın bir haftada ikinci kez yakıldı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 gündür kayıp olan kişi, trafoda ölü bulundu!

3 gündür kayıp olan kişi, trafoda ölü bulundu!

Elazığ'da genel cerrah bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ'da genel cerrah bıçaklanarak öldürüldü

Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine geleni taradılar!

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine geleni taradılar!

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.