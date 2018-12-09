Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı: 4 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, iddiaya göre siyah bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabancayla açılan ateş sonucu yolda yürüyen 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yaşamkent Mahallesi 3250’nci cadde üzerinde meydana geldi. Siyah otomobil ile marketin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheliler, iddiaya göre tabancayla yolda yürüyen 4 kişinin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu kimliği belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 2’si kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer iki kişi ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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