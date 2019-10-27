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Ankara'da yük asansörü düştü: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

ANKARA'da, arızalanıp 3'üncü kattan düşen yük asansöründeki 3 inşaat işçisi yaralandı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, arızalanıp 3'üncü kattan düşen yük asansöründeki 3 inşaat işçisi yaralandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Çankaya ilçesi İncesu Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İnşaat işçileri Hacı Koçer, Hasan Kondu ve Hacı Avşar dış cephe kaplaması yapımı için çalıştıkları 6 katlı binanın çatı katına yük asansörüyle malzeme taşımaya başladı. Ancak bu sırada binanın 3'üncü katında yük asansörü henüz belirlenemeyen nedenle arıza yapınca yere düştü. Yaklaşık 15 metreden yere düşen yük asansöründeki 3 işçi de yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı 3 işçi daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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