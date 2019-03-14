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Ankara'da yük treninin vagonları raydan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 03:20 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıktı.

Ankara'da yük treninin vagonları raydan çıktı

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sincan Çağlayan bölgesinde yakıt taşıdığı öğrenilen trenin vagonları gece saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler bölgede inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara'da yük treninin vagonları raydan çıktıAnkara'da yük treninin vagonları raydan çıktıAnkara'da yük treninin vagonları raydan çıktıAnkara'da yük treninin vagonları raydan çıktı

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