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Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 04:09 | Son Güncelleme

 ANKARA’nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı.

Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktı

Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - ANKARA’nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hatta yaklaşık 2 saat süreyle tren seferleri gerçekleştirilemedi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Çağlayan Alt Geçidi’nin üzerinde meydana geldi. Sincan’dan Ankara yönünde akaryakıt taşıyan yük treni, geçidin üzerinde ilerlediği sırada kaza atlattı. Trenin çekici lokomotifi ile yakıt dolu 4 vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak toprağa oturdu. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu. Kaza yapan loktomotif ve akaryakıt yüklü vagonların çekilmesinin ardından demiryolunda ulaşım saat 03.30 sıralarında normayle döndü.

FOTOĞRAFLI

Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktıAnkara’da yük treninin vagonları raydan çıktıAnkara’da yük treninin vagonları raydan çıktı

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Ankara'da yük treninin vagonları raydan çıktıAnkara'da yük treninin vagonları raydan çıktı
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