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Ankara’da Yüksek Doğalgaz Faturaları Protesto Edildi

01.02.2020 19:50 | Son Güncelleme

Türkiye Komünist Partisi, Ankara’da Başkent Gaz şirketinin doğalgaz faturalarına yansıyan yüksek oranları protesto etti. Protestoda yalnızca yüksek gelen faturalar değil Ensar Vakfı’na Başkent Gaz şirketinin para aktarması da vardı

Ankara’da Yüksek Doğalgaz Faturaları Protesto Edildi

Türkiye Komünist Partisi, Ankara’da Başkent Gaz şirketinin doğalgaz faturalarına yansıyan yüksek oranları protesto etti. Protestoda yalnızca yüksek gelen faturalar değil Ensar Vakfı’na Başkent Gaz şirketinin para aktarması da vardı.

Yenişehir Postanesi önünde toplanan grup üyeleri “Ensar’ın foncusu hırsız Başkent Gaz”, “Boyun eğme şirketlerden hesap sor” sloganları attı.

Şirket yetkililerinin ‘’Zamlar, tüketicilerin çıkarlarıyla çelişmeyecek şekilde, mevzuat ve kriterlere göre yapılıyor’’ açıklamalarının vatandaşlarla dalga geçildiğini belirtilen açıklamada ödenen fahiş paraların da Ensar Vakfı’na aktarıldığı vurgulandı.

Isınmanın vatandaşlar için temel hak olduğunu söyleyen grup sözcüsü “Vatandaşlar kazıklanmaya devam ediyor, ısınma kazanç kapısı değildir” dedi.

Grup adına yapılan açıklamada “Yapılan soyguna karşı bir araya geldik ve faturaları kabul etmiyoruz” denilerek isteklerini, ''Isınma hakkından KDV ve tüketim vergisi alınmasın; ödenemeyen gaz hizmeti kesilmesin, açma-kapama bedeli alınmasın ve bu bedeller geri ödensin; Hastane, okul gibi kamu kuruluşlarında tüketim bedeli alınmasın; son iki yılda gaza yüzde 59,3 zam yapıldı bu zamlar geri alınsın'' şeklinde sıraladı.

Öte yandan Başkent Gaz'ın sahibi Torunlar GYO'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun, Kızılay'a yapılan 8 milyon dolarlık bağışla ilgili Habertürk’e konuştu.

Kızılay üzerinden yapılan bağışın TÜRGEV'in yurduna gideceğini bilmediğini belirten Torun, vergiden kaçınmadıklarını söyledi.

Torun, “Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay’a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi” dedi.

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