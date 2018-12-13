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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trene çarptı: 7 ölü, 46 yaralı (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 09:55 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği: 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 yaralı Ankara Valiliği, bu sabah Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Valiliği: 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 yaralı

Ankara Valiliği, bu sabah Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 3'ü ağır olmak üzere 46 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yapılan açıklamada, makinistin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle, "Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

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