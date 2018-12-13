HABER

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trene çarptı: 7 ölü, 46 yaralı (HAVADAN GÖRÜNTÜLER 2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği: 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 yaralı Ankara Valiliği, bu sabah Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Valiliği: 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 yaralı

Ankara Valiliği, bu sabah Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 3'ü ağır olmak üzere 46 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yapılan açıklamada, makinistin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle, "Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Gönüllü gençler, kıraathanelerdekilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyorGönüllü gençler, kıraathanelerdekilere kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor
Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştüYamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Şişli'de silahlı saldırı! Şişli Belediyesi Derviş Eroğlu Kültür Merkezi 'ne ateş açıldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin bebekleri yoğun bakımda

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da et restoranında adisyon şoku! Meze fiyatını görünce...

Antalya'da et restoranında adisyon şoku! Meze fiyatını görünce...

İstanbul'un tarihi taş devrine kadar gitti!

İstanbul'un tarihi taş devrine kadar gitti!

Muğla ziyaretçilerini her mevsim ayrı güzellikle karşılıyor

Huzur arayanlar oraya akın ediyor

Yerli 'Casanova' Sakarya'da yakalandı! 14 kadını 200 bin TL dolandırdı

'Casanova' yakalandı! Suç kaydını duyanlar 'pes artık' dedi!

Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı

Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.