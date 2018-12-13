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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trene çarptı: 9 ölü, 47 yaralı (9)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir.

ANKARA (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tren kazasının olduğu yerde yaptığı açıklamada, "Saat: 06:30'da Ankara Garı'ndan Konya'ya hareket eden trenimiz saat: 06:36 sularında Yenimahalle ilçemiz Motor İstasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafa çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşmız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olayın nedeni ile ilgili gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Ölen vatandaşlarımza Allahtan rahmet diliyorum. Hastanelerde tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"ŞU ANDA ENKAZ ALTINDA YARALI YOK"

Bakan Turhan, "Şu anda enkaz altında yaralı var mı?" sorusuna "yok" diye yanıt verdi.

Bakan Turhan, kaza ile ilgili incelemelerin devam ettiğini vurguladı.

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