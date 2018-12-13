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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz treni çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 9’A ÇIKTI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazasında 3’ü makinist, 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 47 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 9’A ÇIKTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazasında 3’ü makinist, 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 47 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye birimine tren kazası ile ilgili saat 06.38’de ihbar geldiğini belirtilerek, çeşitli noktalardaki istasyonlardan toplam 55 itfaiye personelinin 20 araçla birlikte saat 06.39’da olay yerine sevk edildiği bildirildi.

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