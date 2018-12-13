Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı (2)

CHP'Lİ TAŞCIER: SİNYALİZASYON HATASINDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Taşcıer, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Taşcıer, 5 ay önce Çorlu'da meydana gelen tren kazasının yaraları henüz sarılmadan yeni bir kazayla karşılaştıklarını söyleyerek, "En büyük endişemiz kazanın üzerinin kapatılması ve sorumluların cezalandırılması. Burada sayının önemi yok. Tek bir yurttaşımızın bile hayatını kaybetmesi durumunda yetkililerin sorumluluğu alıp gereğini yerine getirmesi gerekir. Az önce olay yerinde de incelemelerde bulunduk. Kazanın bir sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Hatta bir sendika yetkilisinin iddiasına göre, sinyalizasyon cihazı çalışmadan seferlere başlandığı, telefonla iletişimin sağlandığını ifade ediyorlar. Eğer böyle ise durum çok çok daha vahim. Biz sadece şunu istiyoruz; yine lütfen bu olayların üzerini kapatmayın. Sorumluların ne ise gerekli cezaları almalarını sağlayın" diye konuştu.

'SİNYAL OLSA KAZA OLMAZDI'

TCDD'de görevli bir yetkili de kazanın sinyalizasyon sisteminin olmamasının neden olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Sinyalizasyon sisteminin olmaması, manuel sistemle kontrol edilmesi kazayı getirdi. Elle yapılan kontroller olduğu için iletişimde sıkıntı olmuş olabilir. Yanlış makas yönlendirilmesinden kaynaklanabilir. Kumanda merkezinde uçaklar nasıl izlenirse trenler de izlenir. Kumanda merkezindeki görevli, karşıdan gelen treni görmüyor. Çünkü ölü bölge, sinyal yok, geleni göremiyorlar. Sinyal olsa kumanda merkezinde görevli düğmeye basar, önündeki ışığı kırmızı yapar, durur. Veya makasın yönünü değiştirir, trenin yolu değişir. O da yok" dedi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

