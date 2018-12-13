HABER

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 14:24 | Son Güncelleme

CHP'Lİ TAŞCIER: SİNYALİZASYON HATASINDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

CHP'Lİ TAŞCIER: SİNYALİZASYON HATASINDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Taşcıer, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.
Taşcıer, 5 ay önce Çorlu'da meydana gelen tren kazasının yaraları henüz sarılmadan yeni bir kazayla karşılaştıklarını söyleyerek, "En büyük endişemiz kazanın üzerinin kapatılması ve sorumluların cezalandırılması. Burada sayının önemi yok. Tek bir yurttaşımızın bile hayatını kaybetmesi durumunda yetkililerin sorumluluğu alıp gereğini yerine getirmesi gerekir. Az önce olay yerinde de incelemelerde bulunduk. Kazanın bir sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Hatta bir sendika yetkilisinin iddiasına göre, sinyalizasyon cihazı çalışmadan seferlere başlandığı, telefonla iletişimin sağlandığını ifade ediyorlar. Eğer böyle ise durum çok çok daha vahim. Biz sadece şunu istiyoruz; yine lütfen bu olayların üzerini kapatmayın. Sorumluların ne ise gerekli cezaları almalarını sağlayın" diye konuştu.
'SİNYAL OLSA KAZA OLMAZDI'
TCDD'de görevli bir yetkili de kazanın sinyalizasyon sisteminin olmamasının neden olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Sinyalizasyon sisteminin olmaması, manuel sistemle kontrol edilmesi kazayı getirdi. Elle yapılan kontroller olduğu için iletişimde sıkıntı olmuş olabilir. Yanlış makas yönlendirilmesinden kaynaklanabilir. Kumanda merkezinde uçaklar nasıl izlenirse trenler de izlenir. Kumanda merkezindeki görevli, karşıdan gelen treni görmüyor. Çünkü ölü bölge, sinyal yok, geleni göremiyorlar. Sinyal olsa kumanda merkezinde görevli düğmeye basar, önündeki ışığı kırmızı yapar, durur. Veya makasın yönünü değiştirir, trenin yolu değişir. O da yok" dedi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

PARTNER4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!
MKEK'den TSK'ya 5 bin silah sevkiyatı yapıldıMKEK'den TSK'ya 5 bin silah sevkiyatı yapıldı
Aksaray'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklamaAksaray'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına cep telefonu koydu... Kabusu yaşattı!

Eski kız arkadaşının çantasına gizlice telefon koyup...

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu Dağı'nda harekete geçildi

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu Dağı'nda harekete geçildi

İğrenç olay! Sokak ortasında yaptığı hareket 'pes' dedirtti

İğrenç olay! Sokak ortasında yaptığı hareket 'pes' dedirtti

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden trafik polisinden çileden çıkaran sözler!

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! O hainden şok sözler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.