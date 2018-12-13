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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 86 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

3 KİŞİ GÖZALTINDA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tren kazasında yaralı sayısının 86'ya yükseldiği, kazada ilk belirlemelere göre kusuru olduğu belirlenen kontrolör E.E.E, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y.

3 KİŞİ GÖZALTINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tren kazasında yaralı sayısının 86'ya yükseldiği, kazada ilk belirlemelere göre kusuru olduğu belirlenen kontrolör E.E.E, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin gözaltına alındığı açıklandı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada; Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, yaralı sayısının 86 olduğu kaydedildi. Yaşamını yitirenlerden 2'sinin Yüksek Hızlı Tren, 1'inin de kılavuz lokomotifi makinisti olduğu diğer 6 kişinin ise yolcu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 cumhuriyet savcısının görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
"Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımız tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, soruşturma kapsamında ilgili tüm işlemlerin tamamı yerine getirilmiş, olayın kesin nedeninin tespiti için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır."

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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