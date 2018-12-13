Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 86 yaralı (3)

KAZADA ÖLEN PROFÖSER, KONYA'DA PANELE KATILACAKTI

Ankara Yenimahalle'deki tren kazasında yaşamını yitiren 9 kişinin otopsi işlemleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda sürerken, kurum önünde bekleyen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Kazada ölen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak’ın, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılmak üzere trene bindiği belirtildi. Albayrak'ın, ‘Atomun Mikro Dünyasına Gizemli Yolculuk’, ‘Robotların Geçmişi ve Geleceği’, ‘Gökbilim’ konularının ele alınacağı panelde öğrencilerle buluşmak için yola çıktığı kaydedildi. 2 çocuk babası Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın, bir süre önce de eşinin vefat ettiği kaydedildi.

DOKTOR, GÖREV YAPTIĞI HASTANEYE GİDİYORDU

Kazada ölen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Tahsin Ertaş’ın ise Konya'da haftada 2 gün görev yaptığı özel hastaneye gitmek üzere trene bindiği ortaya çıktı. Ankara'da oturan ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dr. Ertaş’ın Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen yakınları da büyük üzüntü yaşadı.

Ertaş’ın arkadaşı Cihat Can, “Haftada 2 gün iş için gidip geliyordu. Sabah duyunca şok olduk. Yetişmiş, etrafına yararlı olan çok sevilen bir insandı. Eşi Ankara'da öğretmendi. 2 çocuğu vardı" dedi.

Kazada, HDP’nin Bozova Belediye Başkan aday adayı Yusuf Yedim de yaşamını yitirdi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edilecek.