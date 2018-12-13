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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 86 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLEN 9 KİŞİNİN İSİMLERİ Makinistler Adem Yaşar, Hulusi Beler, Kadir Ünal, yolcular Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan.

KAZADA ÖLEN 9 KİŞİNİN İSİMLERİ
Makinistler Adem Yaşar, Hulusi Beler, Kadir Ünal, yolcular Yusuf Yetim, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAZİYE MESAJI
Kazada ölen Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için yarın Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde tören düzenlenecek. Albayrak'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Ankara Üniversitesi'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Albayrak'ın tren kazasında hayatını kaybettiği belirtilerek 'Acı Kaybımız' notuyla taziye mesajı yayımlandı.
Kazada hayatını kaybeden Dr. Tahsin Ertaş'ın cenazesi de Karşıyaka Mezarlığı Camisinde yarın Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.
Makinist Hulusi Böler de yarın memleketi Tokat'ta defnedilecek.

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