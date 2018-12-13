Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 86 yaralı (6)

ARACINI ÇALIŞTIRAMAYINCA HAYATTA KALDI

TCDD Yüksek Hızlı Tren’de (YHS) görev yapan makinist Ahmet Turan Demir, sabah kar nedeniyle otomobilini çalıştıramayınca hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Eryaman’da oturan, Ankara-Konya hattındaki Yüksek Hızlı Tren’de görevli Ahmet Turan Demir, iddiaya göre sabah kar nedeniyle otomobilini çalıştıramadı. Telefonla Gar’daki arkadaşlarını arayan Demir, durumu anlatarak Eryaman’daki istasyondan trene bineceğini söyledi. Ankara Garı’ndan hareket eden tren, Eryaman İstasyonu’na bir durak kala Marşandiz İstasyonu’nda kılavuz tren ile çarpıştı.

Kazada Yüksek Hızlı Trende görevli makinistler Adem Yaşar ve Hulusi Böler yaşamını yitirdi. Aracını çalıştıramadığı için Ankara Garı’ndan trene binemeyen Ahmet Turan Demir ise hayatta kaldı.

Ahmet Turan Demir, kazada 3 makinist arkadaşını kaybettiğini, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

