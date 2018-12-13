HABER

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, üst geçide çarptı: Yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 08:03 | Son Güncelleme

ANKARA- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda raydan çıkıp, üst geçite çarptı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda raydan çıkıp, üst geçite çarptı. Kazada yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine ambulans itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, 06.30 sıralarında Marşandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzürü Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu, 4 dakika sonra raydan çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir bölümü çöktü. Kazada, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı!Ankara'da Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı!
Ankara beyaza büründüAnkara beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç iddia: 5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildi!

Bu iddia doğruysa... 5 yaşındaki çocuğa oksijen yerine azot!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.