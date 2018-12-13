Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, üst geçide çarptı: Yaralılar var (1)

ANKARA, (DHA)- ANKARA- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda raydan çıkıp, üst geçite çarptı. Kazada yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine ambulans itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, 06.30 sıralarında Marşandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzürü Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu, 4 dakika sonra raydan çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir bölümü çöktü. Kazada, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.



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