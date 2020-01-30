HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde ‘bayrak’ protestosu

Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde ‘bayrak’ protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 23:51 | Son Güncelleme

Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekillini protesto etti.Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önüne gelerek toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili loanns Lagos’un, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasını protesto etti.

Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekillini protesto etti.

Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önüne gelerek toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili loanns Lagos’un, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasını protesto etti. Elçilik binası önünde toplanan kalabalık grup İstiklal Marşı okuyarak skandal olayı protesto ederek olaysız bir şekilde dağıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldiSosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Fahrettin Altun 'Çarpmayan kalp olur mu?' notuyla paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azize' ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin sembolü olan 'Azize' ile görüştü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden üniversite öğrencisi tuvalette doğum yaptı

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

İmamoğlu'nun tatile gittiğini öğrenince... Canlı yayında böyle duyurdu!

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan AP'de Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki!

MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi!

Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Ve başlıyor! Koronavirüs salgını için yola çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.