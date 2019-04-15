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Ankara’da 'Yunus' ekibi, otomobille çarpıştı: 1 polis memuru yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 21:29 | Son Güncelleme

ANKARA’da 'Yunus' ekiplerinin otomobille çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

ANKARA’da 'Yunus' ekiplerinin otomobille çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi’nde meydana geldi. 'Yunus' diye adlandırılan motorize polis ekibi Hipodrom Caddesi üzerinde giderken, aynı yöne giden otomobille çarpıştı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, otomobil ve motosiklette de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna müdahalede bulundu. Cadde üzerinde güvenlik önlemi alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
- Kaza yerinden görüntü
- Araçlardan ve polislerden görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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