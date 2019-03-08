Ankara'da yüzlerce kadın, hapishanelerdeki Suriyeli kadınlar için yürüdü

ANKARA'da, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından organize edilen 'Vicdan Hareketi Yürüyüşü'nde bir araya gelen yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınların serbest bırakılması için meşalelerle Birinci Meclis önüne yürüdü.

Ankara'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Memur-Sen tarafından organize edilen 'Vicdan Hareketi Yürüyüşü' etkinliğinde yüzlerce kadın bir araya geldi. Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanan kadınlar, 'Suriye'de son kadın ve çocuk özgür olana dek' pankartı ile ellerindeki meşalelerle birlikte slogan atarak Birinci Meclis önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yer aldı. Yalçın, Birinci Meclis önünde yaptığı açıklamada, "Ülkelerin bir araya geldiği birliklere çağrıda bulunuyoruz. Suriye'de kadınlar insanlık dışı muamelelere tabii tutuluyor. Kadınlar orada çocuklarını dünyaya getiriyor. Oralarda çocuklarını büyütmek zorunda kalıyorlar. İnsanlık bu fotoğrafı değiştirmekle yükümlüdür. Buradan Birleşmiş Milletlere ve İslam İşbirliği Teşkilatına çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün toplanıp, Suriye'de bu insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına karşı koymayıp, sesinizi çıkarmayacaksanız ne zaman çıkaracaksınız" dedi.