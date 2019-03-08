HABER

Ankara'da yüzlerce kadın, hapishanelerdeki Suriyeli kadınlar için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından organize edilen 'Vicdan Hareketi Yürüyüşü'nde bir araya gelen yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınların serbest bırakılması için meşalelerle Birinci Meclis önüne yürüdü.

ANKARA'da, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından organize edilen 'Vicdan Hareketi Yürüyüşü'nde bir araya gelen yüzlerce kadın, Suriye hapishanelerindeki kadınların serbest bırakılması için meşalelerle Birinci Meclis önüne yürüdü.

Ankara'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Memur-Sen tarafından organize edilen 'Vicdan Hareketi Yürüyüşü' etkinliğinde yüzlerce kadın bir araya geldi. Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanan kadınlar, 'Suriye'de son kadın ve çocuk özgür olana dek' pankartı ile ellerindeki meşalelerle birlikte slogan atarak Birinci Meclis önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yer aldı. Yalçın, Birinci Meclis önünde yaptığı açıklamada, "Ülkelerin bir araya geldiği birliklere çağrıda bulunuyoruz. Suriye'de kadınlar insanlık dışı muamelelere tabii tutuluyor. Kadınlar orada çocuklarını dünyaya getiriyor. Oralarda çocuklarını büyütmek zorunda kalıyorlar. İnsanlık bu fotoğrafı değiştirmekle yükümlüdür. Buradan Birleşmiş Milletlere ve İslam İşbirliği Teşkilatına çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün toplanıp, Suriye'de bu insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına karşı koymayıp, sesinizi çıkarmayacaksanız ne zaman çıkaracaksınız" dedi.

'REJİMİN HAPİSHANELERİNDEKİ 7 BİN TUTSAK KADININ SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ'

Suriye'de kadınların, tutsak ve kirli savaşın pazarlık malzemesi olarak kullanıldığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"Baktık ki ülkeler harekete geçmiyor, öyleyse vicdanlar harekete geçmeli. İstanbul'da 55 ülkeden gelen sivil kuruluşlar ve aktivistlerle bir araya gelerek bir çağrıyı küresel anlamda yer yüzüne yaymaya çalıştık. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülkemizin dışında 8 ülkenin çeşitli meydanlarından bugün vicdan hareketi sesini yükseltti. Ülkemizdeki 81 şehirden kadınlar bir araya gelerek seslerini yükseltti ve bir çağrıyı kayıt düştü. Rejimin hapishanelerindeki 7 bin tutsak kadının serbest bırakılmasını istiyoruz."
Birinci Meclis önünde toplanan kadınlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:
- Meşalelerle Memur-Sen Genel Merkezi önünden hareket
- Atılan sloganlardan görüntü
- Ali Yalçın'ın konuşması
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
İmamoğlu: Yoksulluğun sebebi kadının toplumdaki yeriİmamoğlu: Yoksulluğun sebebi kadının toplumdaki yeri
Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon patladı, çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Televizyon patladı, çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon: 7 gözaltı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı! 'Fıtrat değişir sanma'

Dikkat çeken paylaşım! 'Fıtrat değişir sanma'

'Ankesörlü telefon' soruşturmasında flaş karar! 39 şüpheli tutuklandı

Dev operasyon! 39 şüpheli tutuklandı

Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi!

Kadınlar Günü yürüyüşü gerilimi! Polis müdahale etti

Türkiye'den Belçika'nın skandal PKK kararına sert tepki

Skandal PKK kararına Türkiye'den sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.