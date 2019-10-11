Ankara'da Zamlar Protesto Edildi

‘Zamlar geri alınsın’ talebiyle Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve ASMMMO üyeleri zamları protesto ettiler.
Son zamların ardından yapılan protesto gösterisinde AKP-MHP iktidarının ülkeyi ciddi biçimde mali kriz içine sürüklediğini söyleyen platform üyeleri ekonomik krizin failinin hükümetin israf politikaları olduğunu savundu.
Açıklamayı Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut yaptı.
Vedat Bulut grup adına yaptığı basın açıklamasında, “Ulaşımdan elektriğe, doğal gazdan çaya, şekere üst üste zamları yapanların emekçiden ve işçiden çalıp, zenginlerin milyarlarca liralık vergi ve sigorta prim borçlarını bir kalemde sildiğini” söyledi.
Meslek örgütlerinin yaptığı ortak açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:
“Krizi yaratan yüzde 1’lik imtiyazlı sınıf, krizin bedelini emekçilere, işçilere ödetmek istemektedir. Krizden çıkmanın yolu zamlar ve vergiler değildir. Krizi doğuran neo-liberal rantçı politikalardan vazgeçilip emeğe saygı, alın terinin karşılığının ödenmesi, demokrasi ve barış ikliminin tesis edilmesi gerekiyor. Demokrasi ve adalet gerçekleşmeden bu yurda refah ve huzurun gelmesi olanaklı değildir”.
‘Eğitim ve sağlık ücretsiz olsun’
ATO Başkanı Vedat Bulut, “Son 15 yılın zamları karşısında eriyen ücretlerin acilen telafi edilmesi öncelikli talebimizdir’’ diyerek tüm emekli aylık ve gelirlerinin derhal asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiği vurguladı.
Bulut, “Eğitim, sağlık ve benzeri kamusal hizmetlerinden alınan bedellerin artırılmaması, bu bedellerin kaldırılarak eğitim ve sağlığın tümüyle ücretsiz hale getirilmesi gerekiyor. Vergideki adaletsiz sisteme son verilerek, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin, en zengin ailelerinin, partili-yandaş patronların vergi borçlarını büyük oranda sıfırlayan kararlar iptal edilmelidir” dedi.
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