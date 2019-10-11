Ankara'da Zamlar Protesto Edildi

‘Zamlar geri alınsın’ talebiyle Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve ASMMMO üyeleri zamları protesto ettiler.

Son zamların ardından yapılan protesto gösterisinde AKP-MHP iktidarının ülkeyi ciddi biçimde mali kriz içine sürüklediğini söyleyen platform üyeleri ekonomik krizin failinin hükümetin israf politikaları olduğunu savundu.

Açıklamayı Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut yaptı.

Vedat Bulut grup adına yaptığı basın açıklamasında, “Ulaşımdan elektriğe, doğal gazdan çaya, şekere üst üste zamları yapanların emekçiden ve işçiden çalıp, zenginlerin milyarlarca liralık vergi ve sigorta prim borçlarını bir kalemde sildiğini” söyledi.

Meslek örgütlerinin yaptığı ortak açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

“Krizi yaratan yüzde 1’lik imtiyazlı sınıf, krizin bedelini emekçilere, işçilere ödetmek istemektedir. Krizden çıkmanın yolu zamlar ve vergiler değildir. Krizi doğuran neo-liberal rantçı politikalardan vazgeçilip emeğe saygı, alın terinin karşılığının ödenmesi, demokrasi ve barış ikliminin tesis edilmesi gerekiyor. Demokrasi ve adalet gerçekleşmeden bu yurda refah ve huzurun gelmesi olanaklı değildir”.