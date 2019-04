Ankara'da ZİÇEV ve Kadın Sığınma Evleri yararına konser

ANKARA'da, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evleri yararına Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars grubu, konser verdi

Ankara'da Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından, ZİÇEV ile Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evleri yararına konser düzenlendi. Konserde, sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars grubu sahne aldı. Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki müzikseverler katıldı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Bahar Festivali' kapsamında, kampüs içerisinde kurulan kermes stantlarından alış veriş imkanı sunuldu. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars dans, müzik ve çeşitli gösterilerle sahnede performans sergiledi. Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars uzun süre alkışlandı. Festivalden elde edilen gelir, ZİÇEV ve Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evleri'ne bağışlanacak.

'KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN YARARINA BİR ŞEY YAPMAK BÜYÜK BİR ŞEREF'