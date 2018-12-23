Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sıhhiye yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 06 AFE 894 plakalı otomobil, önündeki Yasin T. yönetimindeki 06 T 1296 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan taksi, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Bu sırada arkadan gelen 06 ALS 17 ve 35 JC 663 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Sıhhiye yönünde trafik, yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Kazayı karışan araçların kaldırılmasının ardından bulvardaki ulaşım yeniden normale döndü.

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