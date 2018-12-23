HABER

Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sıhhiye yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 06 AFE 894 plakalı otomobil, önündeki Yasin T. yönetimindeki 06 T 1296 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan taksi, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Bu sırada arkadan gelen 06 ALS 17 ve 35 JC 663 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Sıhhiye yönünde trafik, yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Kazayı karışan araçların kaldırılmasının ardından bulvardaki ulaşım yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da zincirleme kaza: 2 yaralıAnkara'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Yaşar'dan Bursalı hayranlarına konserYaşar'dan Bursalı hayranlarına konser
İzmirli sanatseverlerin 'Fındıkkıran' ilgisiİzmirli sanatseverlerin 'Fındıkkıran' ilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Antalya'da olta ile dev köpekbalığı yakaladılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

Tüfekle oynayan çocuk, kendini başından vurdu

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.