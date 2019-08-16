HABER

Ankara’da zincirleme kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 22:10 | Son Güncelleme

ANKARA’da, yolcu otobüsü dahil 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, yolcu otobüsü dahil 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Konya kara yolu Karahamzalı mevkisinde meydana geldi. Ferhat B. yönetimindeki 33 YH 900 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Y. yönetimindeki 06 DNU 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Sinan E. yönetimindeki minibüse arkadan çarparak durdu. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan Zehra Y. ve çocukları Eyüp, Halime ve Medine Y. ile otobüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
3 AĞIR YARALI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine ve diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eyüp, Halime ve Medine Y'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Ankara’da zincirleme kaza: 5 yaralıAnkara’da zincirleme kaza: 5 yaralıAnkara’da zincirleme kaza: 5 yaralı

PARTNERGörenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!Görenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!
Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildiTarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi
Patates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölüPatates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

44 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp gömmüş

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Komşu dehşeti! Acımasızca darp etti

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

5 yaşındaki çocuktan acı haber! Nefes borusuna lokması kaçtı

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.