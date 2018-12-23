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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Sıhhiye istikametine seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AFE 894 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, Yargıtay binasının önünde Yasin T. idaresindeki 06 T 1296 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan ticari araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Olayda ticari otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan 06 ALS 17 plakalı otomobilde bulunan Abdullah Mert G. yaralandı. Daha sonra 35 JC 663 plakalı otomobil de kazadan hasar görürken çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Atatürk Bulvarı Sıhhiye istikameti Yargıtay binası önünde trafik yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Kazada hasar gören araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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