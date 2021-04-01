Ankara’da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu-Ankara istikametinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Bolu-Ankara istikametinde ilerlemekte olan Ferhat K. yönetimindeki 06 HSZ 48 plakalı araç yoğun dolu yağışı nedeniyle daha önceden meydana gelen maddi hasarlı kazaya karışan araçlara çarpmamak için yavaşladığı esnada aynı istikamette arkadan gelen Tahir A. yönetimindeki 34 GEF 02 plakalı aracın çarpması sonucu savruldu. Aynı istikamette ilerlemekte olan Muhsin P. idaresindeki 34 LV 1894 plakalı araç ile Hasan Y. yönetimindeki araçlarda kayganlaşan yolda duramayarak öndeki araçlara çarparak zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, 34 GEF 02 araç içerisinde bulunan Mehmet D. (53) Sebahat D. (51) Tenzile A. (54) ve şoför Tahir A. olay yerinde hayatını kaybetti. 34 LV 1894 plakalı otomobil içerisinde bulunan Mehtap P.’ye olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.