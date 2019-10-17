HABER

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 22:52 | Son Güncelleme

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Salış'ın kullandığı 06 BA 5067 plaka kamyon, D140 karayolu Ayvaşık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Muhsin Çınar idaresindeki 06 HC 4268 hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kamyonun sürüklediği araç, önünde duran Soner Kaya'nın kullandığı 03 AAB 433 plakalı pikaba, pikap da önündeki Hayrettin Emektar'ın idaresindeki tıra çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada, hafif ticari araç, pikabın altına girdi.

Kazada, hafif ticari aracın şoförü Çınar ile araçta bulunan Şenay Gözükara, Ayşe Doğan, Ayşegül Güven ve Derya Emirdoğan Candır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele ediyor"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele ediyor"
Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar varÜst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 yaralı Beypazarı zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Suriyeli açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Suriyeli açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.