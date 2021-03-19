HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

19.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da Esenboğa Havaalanı yolu istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Olay, Esenboğa havaalanı yolu 16.

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’da Esenboğa Havaalanı yolu istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Olay, Esenboğa havaalanı yolu 16. kilometresindeki Karyağdı Tünel’i girişinde meydana geldi. C.A. idaresindeki 34 CGE 566 plakalı, M.E. idaresindeki 06 T 0347 ve A.A. idaresindeki 06 DH 0664 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda 112 ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
‘Susurluk kazası’ davası avukatının cenazesi defnedildi!‘Susurluk kazası’ davası avukatının cenazesi defnedildi!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Son Dakika: ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı Türkiye mesajları

Son Dakika: ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı Türkiye mesajları

Ekrem İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Yılmaz konuştu

‘Susurluk kazası’ davası avukatının cenazesi defnedildi! 'Bizim için büyük bir şok oldu'

‘Susurluk kazası’ davası avukatının cenazesi defnedildi!

AK Partili Aydemir'den CHP'ye 'diktatörlük' eleştirisi

AK Partili Aydemir'den CHP'ye 'diktatörlük' eleştirisi

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 70'i aştı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 70'i aştı

Kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in cansız bedeni bulundu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.