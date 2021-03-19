Ankara’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’da Esenboğa Havaalanı yolu istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Esenboğa havaalanı yolu 16. kilometresindeki Karyağdı Tünel’i girişinde meydana geldi. C.A. idaresindeki 34 CGE 566 plakalı, M.E. idaresindeki 06 T 0347 ve A.A. idaresindeki 06 DH 0664 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda 112 ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



