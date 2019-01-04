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Ankara'daki bir binada patlama yaralılar var (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:59 | Son Güncelleme

  Ankara'da Pursaklar Turgut Reis Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.

Ankara'da Pursaklar Turgut Reis Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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