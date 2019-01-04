Ankara'daki bir binada patlama yaralılar var (1)

Ankara'da Pursaklar Turgut Reis Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinde \u00e7ok say\u0131da polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc TAK\u0130P ED\u0130L\u0130YOR\nMuhammet BAYRAM\/ANKARA, (DHA)Ke\u015ffedilmeyi bekliyor! \u0130\u015fte yery\u00fcz\u00fcndeki cennet...Ya\u015fl\u0131 kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n noterde darbedildi\u011fi iddias\u0131Sakarya'da iki pitbull'un sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 sokak k\u00f6pe\u011fi a\u011f\u0131r yaral\u0131
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