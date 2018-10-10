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Ankara'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenler Antalya'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:33 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi, Antalya'da anıldı.  Ankara Tren Garı önünde 3 yıl önce yaşanan bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi, saldırının yıl dönümünde Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan törenle anıldı.

Ankara'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenler Antalya'da anıldı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANKARA'da, 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi, Antalya'da anıldı.
Ankara Tren Garı önünde 3 yıl önce yaşanan bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi, saldırının yıl dönümünde Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan törenle anıldı. Törene katılan yüzlerce kişi hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarını taşıdı. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Soner Karakuş, 10 Ekim'de düzenlenen saldırının ülke tarihindeki en kanlı katliam olduğunu söyledi. Karakuş, “Geçtiğimiz aylarda görülen, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası'nda açıklanan kararlar yaşanılan acıyı arttırmıştır. Mahkeme 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası, diğer sanıklara da örgüt üyeliğinden çeşitli cezalar vermiştir. Bu kararla birlikte ilerleyen süreçte suçu sabit görülen şahısların dahi zaman aşımı ile cezasız kalma olasılıkları doğmuştur. Kısaca, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'nda adalet yerini bulmamıştır" dedi.
Saldırıda hayatını kaybeden Korkmaz Tedik'in annesi Zöhre Tedik törende bir konuşma yaptı. Tedik, “Korkmaz'ın her doğum gününde, her 10 Ekim'de, 'İnsanlar hayatını yitiren 103 kişiyi unuttu mu?' diye düşünüyorum. Ama görüyorum ki bugün 81 ilde hayatını kaybeden 103 kişi anılıyor. Çocuğumu kaybettim ama bu ülkeye barış gelene kadar mücadelem sürecek" dedi.

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