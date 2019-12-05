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Ankara'daki cezaevinden firar eden mahkum, Afyonkarahisar'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 21:11 | Son Güncelleme

Ankara'daki cezaevinden firar eden mahkum, Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ankara'daki Sincan Açık Cezaevinden firar eden mahkum Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki devriye sırasında durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerden K.F'nin (19), Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, "kasten adam öldürme" suçundan bulunduğu Sincan Açık Cezaevinden yaklaşık 20 gün önce firar ettiği ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan K.F, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.

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Ankara Bolvadin firari mahkum sincan

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