Ankara'daki cinayet

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriye uyruklu bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve dün İstanbul'da polise teslim olan Suriye uyruklu zanlılar tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim H'yi (25) öldürdükten sonra kaçan ve dün İstanbul'da polise teslim olan Suriye uyruklu Ö.E (26) ve Y.A'nın (18) getirildikleri Kahramankazan emniyetindeki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

- Olay

Kahramankazan'da mevsimlik işçi olarak çalışan İbrahim H'nin (25) 10 Eylül'de eve dönmemesi üzerine ailesinin araması sonucu gencin cesedi Bitik Mahallesi'ndeki Ova Çayı'nda suyun içinde hareketsiz halde bulunmuş, yapılan incelemede, İbrahim H'nin boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü ve sırtına taş bağlandıktan sonra gömleği giydirilerek suya atıldığı belirlenmişti.

