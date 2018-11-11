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Ankara'daki Ege Günlerine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 21:41 | Son Güncelleme

Ankara'da düzenlenen 11'inci Ege İlleri Tanıtım Günleri vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Ankara'da düzenlenen 11'inci Ege İlleri Tanıtım Günleri vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Ege İlleri Güç Birliği (EGEM) Platformu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11'inci Ege İlleri Tanıtım Günleri yoğun ilgi gördü. Tanıtım günlerinde stant kuran Aydın'ın Nazilli ilçesi belediyesinin, elde edilen geliri öğrenciler için kullanılacağı belirtildi. Yöreye özgü zeytinyağı, nar ekşisi, tarhana ve çeşitli reçellerin belediye tarafından üretildiğini belirten Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ender Vardar, ürünlerin satışından elde edilecek gelirle öğrencilere burs vereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Burada bulunma sebebimiz Nazilli Belediyesi olarak ürettiğimiz ürünleri vatandaşlara dağıtmak ve bunların satışlarından gelir elde ederek çocuklarımızın burs ihtiyacını karşılamak. Böylece hem şehrimizi tanıtıyor hemde çocuklarımızın eğitimine katkı sağlıyoruz."

Manisa'nın Demirci ilçesi Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü Hakan Varol ise yöresel kıyafetler giyerek bölgeye özgü ürünleri tanıttı. Demirci'ye özgü en önemli ürünün hünnap meyvesi olduğunu belirten Varol, "En önemli ve en çok satın alınan ürünümüz yöremize özgü hünnap. Ölümsüzlük meyvesi olarak da geçer. Genetiğiyle oynanmamış herhangi zirai müdahale yapılmamış bir meyve. İrili ufaklı 59 çeşidi var. Tazesi 10, kurutulmuşu 20 liradan satılıyor. Ankara halkından çok memnunuz. Ürünlerimize yoğun ilgi var" diye konuştu.

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