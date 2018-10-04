HABER

Ankara'daki ekmek zammına yapılan müdahale

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun: - "Ekmek zammını önlemek için çiftçiye destek vermekten başka çare yoktur"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Ekmek zammını önlemek için çiftçiye destek vermekten başka çare yoktur." dedi.

Aygun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da ekmek fiyatına yapılan 25 kuruşluk zammın, Ticaret Bakanlığının müdahalesiyle iptal edildiğini anımsatarak, Ankara ve İstanbul'da fırıncıların gramajları azaltıp, bu duruma çözüm üretmeye çalıştığını savundu.

Ekmek tüketimi artarken buğday üretiminin azaldığını, bu nedenle ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Aygun, fırıncıların girdi maliyetleri dolayısıyla ekmeğe zam yaptığını ileri sürdü.

Çiftçilerin bir kısmının, bu yıl fiyat artışları nedeniyle buğday yetiştiremeyeceğini iddia eden Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekmek zammını önlemek için çiftçiye destek vermekten başka çare yoktur. Çünkü desteklemeler sene sonunda verilmektedir. Çiftçinin elinde şu an para yok ki üretim yapsın. Buna çözüm için öncelikle, her yıl 'ekim yapma avansı' adı altında önden ödeme yapılmasını, gübre fiyatlarının yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanmasını, çiftçilerin kooperatifleşmeyle örgütlenerek, giderlerini azaltmasının teşvik edilmesini, çiftçiye mazot desteğinin yüzde 50 artırılmasını istiyoruz. İnşallah bu taleplerimiz en kısa zamanda kabul edilir ve gerçek üretim yapan çiftçilerimiz de rahat bir şekilde ekim sezonuna girerler."

Bir basın mensubunun, Sayıştayın, kamu harcamalarına ilişkin raporu hakkındaki görüşünü sorması üzerine de Aygun, "(Tasarruf) diyoruz, önce tasarrufun içeriden başlaması lazım. Sarayın her yıl artan harcaması var, tasarruf nerede?" ifadesini kullandı.

PARTNERBöyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...Böyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...
İYİ Parti'li Sukas'tan 'ittifak' açıklaması: Hukuksal altyapısı yokİYİ Parti'li Sukas'tan 'ittifak' açıklaması: Hukuksal altyapısı yok
CHP'li Taşcıer: Artık gram altın yerine bebek bezi takabilirlerCHP'li Taşcıer: Artık gram altın yerine bebek bezi takabilirler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara'daki ekmek zammına yapılan müdahale

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

MHP'den af ve ittifak açıklaması

MHP'den af ve ittifak açıklaması

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.