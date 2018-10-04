Ankara'daki ekmek zammına yapılan müdahale

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Ekmek zammını önlemek için çiftçiye destek vermekten başka çare yoktur." dedi.

Aygun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da ekmek fiyatına yapılan 25 kuruşluk zammın, Ticaret Bakanlığının müdahalesiyle iptal edildiğini anımsatarak, Ankara ve İstanbul'da fırıncıların gramajları azaltıp, bu duruma çözüm üretmeye çalıştığını savundu.

Ekmek tüketimi artarken buğday üretiminin azaldığını, bu nedenle ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Aygun, fırıncıların girdi maliyetleri dolayısıyla ekmeğe zam yaptığını ileri sürdü.

Çiftçilerin bir kısmının, bu yıl fiyat artışları nedeniyle buğday yetiştiremeyeceğini iddia eden Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekmek zammını önlemek için çiftçiye destek vermekten başka çare yoktur. Çünkü desteklemeler sene sonunda verilmektedir. Çiftçinin elinde şu an para yok ki üretim yapsın. Buna çözüm için öncelikle, her yıl 'ekim yapma avansı' adı altında önden ödeme yapılmasını, gübre fiyatlarının yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanmasını, çiftçilerin kooperatifleşmeyle örgütlenerek, giderlerini azaltmasının teşvik edilmesini, çiftçiye mazot desteğinin yüzde 50 artırılmasını istiyoruz. İnşallah bu taleplerimiz en kısa zamanda kabul edilir ve gerçek üretim yapan çiftçilerimiz de rahat bir şekilde ekim sezonuna girerler."

Bir basın mensubunun, Sayıştayın, kamu harcamalarına ilişkin raporu hakkındaki görüşünü sorması üzerine de Aygun, "(Tasarruf) diyoruz, önce tasarrufun içeriden başlaması lazım. Sarayın her yıl artan harcaması var, tasarruf nerede?" ifadesini kullandı.

