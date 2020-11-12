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Ankara’daki fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 00:01 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangına 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker ile müdahale edildiğini açıkladı.Ankara’nın Altındağ ilçesi Siteler mevkisinde bir kereste fabrikasında çıkan yangınına ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangına 13 istasyondan 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker ile müdahale edildiğini açıkladı.Yavaş , akşam saat 19.07’de çıkan yangına itfaiye ekiplerinin 3 dakika içerisinde müdahale ettiğini ve çalışmalara ASKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı, ANFA ve diğer birimler ile birlikte toplam 100 araç ile 160 personelin yangına müdahale ettiğini ve kontrol altına alınan alevleri söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangına 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker ile müdahale edildiğini açıkladı.
Ankara’nın Altındağ ilçesi Siteler mevkisinde bir kereste fabrikasında çıkan yangınına ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangına 13 istasyondan 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker ile müdahale edildiğini açıkladı.
Yavaş , akşam saat 19.07’de çıkan yangına itfaiye ekiplerinin 3 dakika içerisinde müdahale ettiğini ve çalışmalara ASKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı, ANFA ve diğer birimler ile birlikte toplam 100 araç ile 160 personelin yangına müdahale ettiğini ve kontrol altına alınan alevleri söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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