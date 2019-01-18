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Ankara'daki fabrika yangınında ölen Suriyeli işçilerden 2'si toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 16:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da mobilyacılar sitesindeki bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçiden 2'si, toprağa verildi.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da mobilyacılar sitesindeki bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçiden 2'si, toprağa verildi. Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde koltuk üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında, iki gün önce akşam saatlerinde yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Ekiplerin fabrikada yaptığı incelemede, mahsur kalan 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişilerin, Suriye uyruklu Muhanned EL Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin olduğu belirlendi. TOPRAĞA VERİLDİ Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha'nın cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Burada Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına yakınları katıldı. Cenazede Abdullah Rahicuha'nın oğlunun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Muhanned El Muhammed'in babası ise oğlunun telefondaki fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. CENAZELERİ SURİYE’YE GÖNDERİLECEK Kılınan cenaze namazının ardından iki işçi, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin’in cenazelerinin defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği bildirildi.

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