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Ankara'daki FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı  olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında Ankara ilinde  gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer  FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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