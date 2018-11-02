Ankara'daki FETÖ soruşturmaları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında, gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı.
2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılıp örgüt üyelerine dağıtılmasına ilişkin soruşturma ile ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan şüphelilerin bir kısmı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, sınav sorularının sızdırılıp FETÖ üyelerine dağıtılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 kişi, eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarından da 3 kişi tutuklandı.
Tutuklular, Sincan Cezaevi'ne götürüldü.
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!
ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...
Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'
İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!
Mısır'da otobüse korkunç saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor
Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum