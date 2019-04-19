Ankara'daki fuhuş operasyonunda 19 kişi adliyede

Ankara'da, fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen ve liderliğini cezaevindeki Metin U.'nun yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13'ü yabancı uyruklu kadın, toplam 19 kişi adliyeye sevk edildi. Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye çeşitli ülkelerden fuhuş amaçlı kadın getirildiği tespit edildi. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in talimatıyla liderliğini cezaevindeki Metin U'nun yaptığı suç örgütüne yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Engin K., Burhan B., Kemal M., Yılmaz A., Sevim A. ve yabancı uyruklu Karına S. ile fuhuşa sürüklenen 4 Özbekistan, 6 Kırgızistan ve 3 Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 kadın gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 tablet, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 42 mermi ile fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 995 TL para ve PTT aracılığıyla yurt dışına gönderilen para dekontları ele geçirildi. KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU 13 kadın emniyetteki ifadelerinde, maddi durumlarının kötü olduğunu belirterek, şüphelilerin bu durumdan yararlanıp, kendilerini fuhuş amaçlı zorla Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Başka erkeklere pazarlandıklarını belirten kadınlar, 6 şüpheliden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 kişi adliyeye sevk edildi.

