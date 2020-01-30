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Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri davası ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 10 sanık hakkında "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlarından açılan dava 5 Mayıs tarihine ertelendi.Ankara 10.

Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 10 sanık hakkında "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlarından açılan dava 5 Mayıs tarihine ertelendi.
Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Ünal Esin A., savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini, eylemlere katılmadığını belirterek, "Olay günü aracımla eve giderken polis aracımı durdurdu. Ben eylemlere hiç katılmadım" dedi.
Diğer tutuksuz sanık Koray Hasret K. da suçlamaları kabul etmediğini, eylemlere katılmadığını ifade etti. Koray Hasret K.’nın avukatı ise "Müvekkilim o gün eylemlere katılmamıştır. Polis, olay günü müvekkilime benzeyen başka bir kişiyi gözaltına almıştır. Ancak daha sonra müvekkilim hakkında dava açılmıştır. Olay yerinden çekilen görüntüler dosyada mevcuttur. O görüntülere bakıldığında gözaltına alınan kişinin müvekkilim olmadığı açıkça bellidir. Mahkemenizden görüntülerin bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Gezi Parkı eylemlerinde görev alan polis memurları mahkemede tanık olarak dinlendi. Polis memuru Yasemin Y., "O dönem çok yoğundu. Aynı gün içinde birçok olaya müdahale ediyorduk. Olayları tek tek hatırlamam mümkün değil. Sanıkların hiçbirini hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.
Polis memuru Ali B. de olayın üzerinden 7 yıl geçtiğini ve yaşananları hatırlamasının mümkün olmadığını söyledi.
Mahkeme, olaya ilişkin kamera kaydı görüntülerine yönelik ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 5 Mayıs’a erteledi.

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