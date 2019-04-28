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Ankara'daki hayvan katliamları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

  Ankara'da yaklaşık 300 hayvansever, kentte son zamanlarda yaşanan hayvan katliamlarını protesto etti.

Ankara'da yaklaşık 300 hayvansever, kentte son zamanlarda yaşanan hayvan katliamlarını protesto etti.

Ankara'da bu ay içerisinde çok sayıda köpeğin öldürülmesi nedeniyle 300 hayvansever, Ulus Meydanı'nda toplandı. Grup, 'hayvanlar sokaklara ait değildir' pankartı açarak, sık sık 'bugün hayvana, yarın insana' sloganı attı. Eyleme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri de destek verdi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, hayvan haklarını koruma kanun tasarısının kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarından gizli olarak hazırlandığını öne sürerek, "Tasarı, şiddete ceza kılıfı altında sokaklardaki hayvanları belediyelere teslim etmeyi, 6'ncı maddeyi örtülü olarak yok etmeyi içeriyor. Bizim önerimiz, hayvanların bulundukları yerde kısırlaştırılmış olarak yaşamalarını sağlayan 6'ncı madde korunmalıdır. Kısırlaştırma yapmayan, kanunu uygulamayan belediyelere idari yaptırım bu tasarıda yok. Bu tasarı, belediyelere kısırlaştırma mecburiyetini örtülü olarak kaldırıyor. Yani toplayıp yok etmelerine yasal dayanak sağlıyor. Bizim bu konudaki önerimiz ise, bakanlığın belediyeler üzerinde kısırlaştırma ve kanunun uygulanması konusundaki idari yaptırımı mutlaka yasada yer almasıdır" dedi.

Hayvanseverler, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü dökümü:
- Sloganlardan görüntü
- Hayvanseverlerden görüntü
- Meydandan görüntü
- Haydar Özkan konuşması
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA-DHA

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