Ankara'daki ilk darbe girişimi davası kararına onama

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin ilk dereceli mahkemenin 26 sanık hakkında verdiği karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Darbe girişimi sırasında Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklardan 18'inin "ağırlaştırılmış müebbet" ve 12'şer yıl, 5'inin "müebbet" ve 10'ar yıl, birinin 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2'sinin ise beraat ettiği davanın istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince karara bağlandı.

AA muhabirinin ulaştığı kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünde hukuka aykırılığı bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik bulunmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delilerin ise hukuken geçerli ve elverişli olduğu anlatıldı.

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırımı, takdir hakkı kullanılarak bazı sanıklar için indirim yapılması ve 2 kişinin de beraat ettirilmesinin de hukuka uygun, yasal ve yeterli gerekçeye dayandığı ifade edildi.