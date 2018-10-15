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Ankara'daki İran Büyükelçiliği'nde canlı bomba alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne canlı bomba ihbarı yapıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne canlı bomba ihbarı yapıldı. İhbarı alan polis ekipleri, elçiliğin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'da polis ekipleri, iddiaya göre Çankaya ilçesindeki İran Büyükelçiliği'ne canlı bomba saldırısı yapılacağına dair ihbar aldı. İhbar üzerine, elçiliğin bulunduğu Tahran Caddesi'ni tek yönlü olarak trafiğe kapatan polis ekipleri şüpheli araçlar üzerinde de arama yaptı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edilirken, elçiliğe çıkan sokaklar da tamamen trafiğe kapatıldı. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi, Mouhammad Ebrahim Taherian Fard’ın da binadan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Elçilikten görüntü

-Polis ekiplerinin önlemleri

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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