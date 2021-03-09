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  4. Ankara’daki kaçak alkol operasyonunda bin 300 litre etil alkol ele geçirildi

Ankara’daki kaçak alkol operasyonunda bin 300 litre etil alkol ele geçirildi

09.03.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Ankara’daki kaçak alkol operasyonunda bin 300 litre etil alkol ele geçirildi

Sincan’da kaçak alkolle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sincan’da kaçak alkolle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktardaki etil alkol ile sahte içkiye de el konuldu.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan’da sahte alkol üreten 3 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Sincan’da iki farklı adrese düzenlediği operasyon ile şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan bin 300 litre etil alkol, 292 şişe sahte içki, 100 adet boş içki şişesi, 640 adet içki şişesi kapağı, sahte içki yapımında kullanılan kit ve 1 adet alkol ayrıştırıcı cihaz ile cihaza ait 2 adet soğutucu materyale ise el konuldu.

Ankara’daki kaçak alkol operasyonunda bin 300 litre etil alkol ele geçirildi

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