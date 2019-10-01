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Ankara’daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Ankara’da özel halk otobüsü şoförünün kontrolünü kaybederek durağa girmesi sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Başkent Ankara’da Mamak Caddesi üzerinde, Baki A.

Ankara’daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da özel halk otobüsü şoförünün kontrolünü kaybederek durağa girmesi sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Başkent Ankara’da Mamak Caddesi üzerinde, Baki A. isimli şoförün yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, 15-20 kişinin bulunduğu durağa girmiş ve kazada olay yerinde 3 kişi, hastanede de 1 kişi olmak üzere 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. 80 yaşındaki Gürcü Baştürk’ün cenazesi Yozgat’a gönderilirken, 48 yaşındaki Türkan Kayış, 21 yaşındaki Muzaffer Emre Sarıyıldız ve Iraklı 27 yaşındaki Younıs Abdallah’ın cenazesi, Mamak Ortaköy Mezarlığında bulunan camide öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı. Vefat edenlerin yakınları cenazede göz yaşlarına boğulurken, acılı vatandaşları ise yakınları sakinleştirdi.

“Sorumluluk hepimizin”
Belediye Başkanı Köse, cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Köse, “Anlaşılmaz bir şey tabi ki, şoförün frene basmadığı çok net bir şekilde gözüküyor. Belli ki özel bir durumun olduğu belli. Çok üzücü gerçekten yakınlarının başları sağ olsun. Durağa yaklaşma hızında problem yok ama sadece durmuyor. Zaten kamerada gözüküyor. Ne yapılabilir diye konuşuyoruz. Denetimlerin artması lazım, psikoteknik testlerin biraz daha sık yapılması ve bilinçlenmenin sağlanması lazım. Önümüzdeki günlerde büyük şehirde bu konuyu gündeme getireceği ama sorumluluk hepimizin. Her beraber koordineli bir çalışma yapılmasını ben önereceğim” dedi.

Beyanın aksi iddialar mevcut
Öte yandan, şoför Baki A.’nın ilk beyanında kendisini sıkıştıran bir başka araçtan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaza olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Fakat araçta bulunan bazı yolcuların şoförün beyanının aksine cep telefonu ile ilgilendiğini ve yasak olmasına rağmen bir yolcudan para aldığı ve paranın üstünü vermek istediği sırada kazanın meydana geldiğini iddia ettiklerine ulaşıldı.

Ankara’daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

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