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Ankara'daki kazada ölen otomobil sürücüsü, kokoreç almak için durmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

ANKARA'da minibüs ikisi park halinde 3 otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren Alaettin Nigar (63), toprağa verildi.

Ankara'daki kazada ölen otomobil sürücüsü, kokoreç almak için durmuş

Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da minibüs ikisi park halinde 3 otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren Alaettin Nigar (63), toprağa verildi. Nigar’ın seyyar kokoreççiden kokoreç almak için durduğu, bu sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Altındağ ilçesi Babür Caddesi Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi önünde meydana geldi. Satılmış Direk yönetimindeki 78 SH 187 plakalı minibüs, seyir halindeki 06 BDZ 426 plakalı otomobil ile park halindeki 06 TIA 85 ve 06 AS 4936 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Satılmış Direk ile park halindeki 06 TIA 85 plakalı otomobilin sürücüsü Alaettin Nigar ve yanındaki Songül Kara yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alaettin Nigar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitiren Alaettin Nigar'ın hastane önündeki seyyar kokoreç tezgahından kokoreç almak için aracını park ettiği belirtildi. Nigar'ın tezgahtan iki paket kokoreç aldığı ve tekrar otomobile bindiği sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi.
Evli ve 1 çocuk babası Nigar'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kazada yaralanan iki kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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Ankara'daki kazada ölen otomobil sürücüsü, kokoreç almak için durmuşAnkara'daki kazada ölen otomobil sürücüsü, kokoreç almak için durmuşAnkara'daki kazada ölen otomobil sürücüsü, kokoreç almak için durmuşAnkara'daki kazada ölen otomobil sürücüsü, kokoreç almak için durmuş

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