Ankara’daki kazada savrulan aracın altında kalan yaya öldü

Ankara’da kavşakta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yaya geçidinden geçmeye çalışırken savrulan aracın altında kalan yaya yaşamını yitirdi.

Kaza, öğlen saatlerinde Etlik Mahallesi’nde Etlik ve Süleymaniye Caddeleri kavşağında yaşandı. Etlik Caddesi’nden aşağı doğru seyreden Ü.V. idaresindeki 06 VUS 12 plakalı lüks araç, M.A.’nın kullandığı 34 JG 5827 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle lüks araç savrulurken, o esnada yaya geçidinden geçmekte olan R.B. isimli vatandaş aracın altında kaldı. Kazada araçlardaki 2 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı yayayı Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesine (GATA) kaldırdı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen R.B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

