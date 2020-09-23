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  4. Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 20:15 | Son Güncelleme

Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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