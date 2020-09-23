Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi’ne getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.