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Ankara'daki 'Keşkek Günleri'nde 300 kişilik ikram

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen etkinlikte, 300 kişiye yarma buğday ve etten yapılan keşkek ikram edildi.  Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ek binasında 'Keşkek Günleri' düzenlendi.

Ankara'daki 'Keşkek Günleri'nde 300 kişilik ikram

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen etkinlikte, 300 kişiye yarma buğday ve etten yapılan keşkek ikram edildi.
Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ek binasında 'Keşkek Günleri' düzenlendi. Etkinliğe Meclis eski Başkanı Bülent Arınç ile yaklaşık 300 kişi katıldı. Aşçı Orhan Kutbay'ın 8 saatte hazırladığı keşkek ve helva ile Manisa'ya özel ekşi mayadan yapılan ekmek, etkinliğe katılanlara ikram edildi. Kutbay, keşkeğin, buğday ve dana etinden yapıldığını belirterek, "Önce buğdayı haşlıyoruz sonra etini pişiriyoruz. Daha sonra ikisini karıştırarak, odun ateşinde büyük kazanlarda keşkeği pişmeye bırakıyoruz. İyi bir keşkeğin en az 8 saat pişmesi gerekiyor" dedi.

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Ankara'daki 'Keşkek Günleri'nde 300 kişilik ikramAnkara'daki 'Keşkek Günleri'nde 300 kişilik ikramAnkara'daki 'Keşkek Günleri'nde 300 kişilik ikram

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