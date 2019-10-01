Ankara'daki otobüs kazasında ölenler toprağa verildi

'HERKES GİBİ KAZAYI İZLİYORDUK'

Kazada ağabeyini kaybeden 17 yaşındaki Irak uyruklu Sufyan Younis, Türkiye'ye 4 yıl önce geldiklerini ve ağabeyinin lokantada çalıştığını belirtirek, "Kazayı duyunca başka bir ağabeyimle olay yerine gittik. Younis ağabeyimin orada olduğunu bilmiyorduk, herkes gibi kazayı izliyorduk. Bu sırada polis aradı, ağabeyimin kaza yaptığını ve hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. Koşarak hastaneye gittik. Anneme haber veremedik. Gittiğimizde ağabeyim kendindeydi; ama çok kan kaybetmişti. Sonra kalbi durdu. Durakta otobüs bekliyormuş, o sıra otobüs çarpmış" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HIZ SORUNU YOK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise kazayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Teknik incelemelerden sonra ortaya çıkacak; ama frene basmadığı çok net gözüküyor. Bir özel durum olduğu gözüküyor. Ya bir rahatsızlık geçirdi, ya dikkati dağıldı, başka bir şey var, sonuçta çok üzücü. Durağa yaklaşma hızında problem yok, sadece durmuyor. Bundan sonra ne yapabiliriz onları konuşuyoruz, biraz daha denetimlerin artması önemli. Psikoteknik testlerin biraz daha sık yapılması, bilinçlenmenin sağlanması; ama burada hız sorunu yok. Başka yerlerde hız sorunu var; ama bunda yok. Biz üstümüze düşeni takip edeceğiz. Bir daha böyle bir olay yaşanmaması için denetimlerin artırılması ve şoförlerin titizlikle seçilmesi, düzenli olarak testlere tabi tutulması önemli. Rahatsızlığı olabilir; ama o koltuğa oturmaması lazım. Teknik heyet aracı inceliyor. Umarım bir daha böyle olay yaşanmaz."

Kayış, Younis ve Sarıyıldız'ın cenazeleri, öğlen kılınan cenaze namazlarının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

