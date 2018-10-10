ANKARA'DAKİ PATLAMALARDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSATANBUL DHA
Ankara Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, ölümlerinin 3'üncü yıl dönümünde Kadıköy'de anıldı
Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015'te 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için toplanıldığı sırada peş peşe 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda 103 kişi hayatını kaybederken 391 kişi yaralandı.
Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nin karşısında bir araya gelen bir grup, 10 Ekim 2015'te Ankara'da yaşanan patlamada hayatını kaybedenleri andı. Anmaya DİSK, KESK, üniversite öğrencileri, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu.
Anma töreni nedeniyle polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alan girişte katılımcıların üzerleri tek tek arandı.
Anma programı basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde sona erdi.
Görüntü Dökümü
---------------------------
-Anmaya katılanlardan görüntü
-Anma alanına gelenlerin aranması
-Açılan pankart ve dövizler
-Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları
-Saygı duruşu
-Slogan atılması
-Basın açıklaması
Genel ve detay görüntüler
İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde
76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!
ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!
İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum